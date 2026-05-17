Тарханов оценил работу Карседо в "Спартаке": обязан быть чемпионом и выигрывать Кубок

- С такой командой, как "Спартак", Карседо обязан быть чемпионом и выигрывать Кубок. Нельзя говорить, что сейчас все супер. Да, он хороший тренер, сразу поменял игру.
Он более спокойный, мне нравится его поведение у кромки поля. Он не кричит, не бегает, не прыгает. Делает, что должен делать. Во многом поведение наставника передается и команде — как тренер ведет себя на бровке, так команда и играет, - приводит слова Тарханова "Матч ТВ".
Хуан Карседо стал главным тренером московского "Спартака" в январе текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в кипрском "Пафосе", а до этого более десяти лет был помощником Унаи Эмери в ряде европейских клубов.
По итогам 29 сыгранных туров красно-белые располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным баллом в своем активе. В 30 туре Российской Премьер-Лиги команда Хуана Карседо сыграет на выезде с махачкалинским "Динамо" - встреча состоится сегодня, 17 мая, в 18:00 по столичному времени.
Напомним, что красно-белым предстоит сыграть в Суперфинале Кубка России с "Краснодаром".