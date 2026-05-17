Балтика
18:00
ДинамоНе начат
Краснодар
18:00
ОренбургНе начат
Ростов
18:00
ЗенитНе начат
Рубин
18:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
18:00
АхматНе начат
ЦСКА
18:00
ЛокомотивНе начат
Динамо Мх
18:00
СпартакНе начат
Крылья Советов
18:00
АкронНе начат

Мовсисян выделил лучших игроков в составе "Спартака"

Экс-игрок "Спартака" Юра Мовсисян назвал лучших игроков в составе красно-белых.
По словам Мовсисяна, ему нравится игра Барко и Солари, также он отмечает хорошую игру Литвинова и Зобнина.

- Мне очень нравятся Барко и Солари. Очень нравится Угальде – невысокий, но топовый футболист. Литвинов тоже очень хорош.

И здорово видеть много молодых российских игроков. Ещё хочу выделить Зобнина. Он уже ветеран, но всё ещё показывает высокий уровень, - цитирует Мовсисяна Metaratings.

По итогам 29 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным баллом в своем активе. В 30 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", встреча состоится сегодня, 17 мая, в 18:00 по столичному времени.

Напомним, что команда Хуана Карседо сыграет в Суперфинале Кубка России с "Краснодаром". Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

