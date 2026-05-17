Мовсисян выделил лучших игроков в составе "Спартака"

- Мне очень нравятся Барко и Солари. Очень нравится Угальде – невысокий, но топовый футболист. Литвинов тоже очень хорош.
И здорово видеть много молодых российских игроков. Ещё хочу выделить Зобнина. Он уже ветеран, но всё ещё показывает высокий уровень, - цитирует Мовсисяна Metaratings.
По итогам 29 сыгранных туров московский "Спартак" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 51 набранным баллом в своем активе. В 30 туре Российской Премьер-Лиги красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским "Динамо", встреча состоится сегодня, 17 мая, в 18:00 по столичному времени.
Напомним, что команда Хуана Карседо сыграет в Суперфинале Кубка России с "Краснодаром". Действующим обладателем трофея является ЦСКА.