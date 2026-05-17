Непомнящий - о Дзюбе: олицетворение целой эпохи российского футбола

- Не верю, что Дзюба завершит карьеру этим летом. Очень сложно представить российский чемпионат без него. Можно сказать, что Дзюба является олицетворением целой эпохи нашего футбола.
Думаю, он ещё своего последнего слова не сказал. Если "Акрон" не продлит с ним контракт, он может перейти в другой клуб. Любому из 16 клубов РПЛ Артём пригодится, - приводит слова Непомнящего "Советский спорт".
Артем Дзюба с сентября 2024 года является игроком тольяттинского "Акрона", его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Напомним, что форвард является лучшим бомбардиром в истории национальной команды России и чемпионата страны. Ранее в СМИ появилась информация об интересе "Родины" к футболисту, однако нападающий опроверг эту информацию.
Сегодня, 17 мая, тольяттинцы сыграют с самарскими "Крыльями Советов" на выезде в матче 30 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.