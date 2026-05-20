Мостовой назвал главное разочарование сезона

Бывший игрок "Спартака" Александр Мостовой назвал главное разочарование сезона.
Фото: ФК "Зенит"
Александр Мостовой заявил, что главным разочарованием сезона является уход Джона Дурана из "Зенита".

"Главное разочарование сезона - уход Дурана из "Зенита". Хотя он приехал только зимой. За него было отдано много денег. Все думали, что сейчас Дуран будет давать результат.
Я посмотрел, он два раза по полю погулял, три раза ускорился и поехал обратно. Так никто и не понял, кто это был", - сказал Мостовой "Чемпионату".

Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" в феврале 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

