Мостовой назвал главное разочарование сезона

"Главное разочарование сезона - уход Дурана из "Зенита". Хотя он приехал только зимой. За него было отдано много денег. Все думали, что сейчас Дуран будет давать результат.Я посмотрел, он два раза по полю погулял, три раза ускорился и поехал обратно. Так никто и не понял, кто это был", - сказал Мостовой "Чемпионату".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" в феврале 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". В текущем сезоне за сине-бело-голубых нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость 22-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.