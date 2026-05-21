Главным героем встречи стал Криштиану Роналду. Португальский форвард записал на свой счёт два забитых мяча во втором тайме и помог команде уверенно довести игру до победы. Ещё по голу за хозяев забили Садио Мане и Кингсли Коман.
Единственный мяч "Дамака" с пенальти оформил Морлайе Силла.
Благодаря этой победе "Аль-Наср" завершил сезон на первом месте в турнирной таблице. Команда набрала 86 очков и на два балла опередила "Аль-Хиляль".
Дубль Роналду помог "Аль-Насру" выиграть чемпионат Саудовской Аравии
"Аль-Наср" разгромил "Дамак" в матче последнего тура чемпионата Саудовской Аравии - 4:1.
