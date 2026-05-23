Смолов - о завершении карьеры: могу пивка попить и в баню пойти, когда мне хочется

"Как минимум пивка попить и в баню пойти, когда мне хочется.Я не переживаю о том, что карьера закончилась, – появилось больше времени на саморазвитие, путешествия. Мне нравится путешествовать, познавать мир и общаться с новыми людьми", - сказал Смолов в эфире "Оkkо Спорт".
Ранее Федор Смолов выступал в составе московских "Динамо" и "Локомотива", махачкалинского "Анжи", "Краснодара", испанской "Сельты" и других клубов. Нападающий является однократным чемпионом России и двукратным победителем Кубка России.