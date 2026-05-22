Аспиликуэта принял решение завершить карьеру

Многолетний лидер обороны "Челси" Сесар Аспиликуэта сообщил, что завершит профессиональную карьеру по окончании сезона.
О своём решении испанский футболист рассказал в социальных сетях.

- Хочу вам сообщить, что этот сезон - последний в моей карьере. После стольких лет, которые я жил своей мечтой, пришло время начать новую главу своей жизни, - заявил 36-летний защитник.

Аспиликуэта провёл более десяти лет в составе лондонского клуба и за это время стал одним из самых узнаваемых игроков команды. Вместе с "Челси" испанец выигрывал Лигу чемпионов, два чемпионата Англии, Лигу Европы, Кубок Англии и клубный чемпионат мира.

Помимо английского клуба, защитник по ходу карьеры выступал за "Осасуну", "Марсель", "Севилью" и "Атлетико".

