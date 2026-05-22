Наумов назвал игроков, с которыми должен расстаться "Локомотив"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов жёстко высказался о ряде футболистов московской команды.
Фото: ФК "Локомотив"
Функционер считает, что нескольким игрокам стоит покинуть клуб уже в ближайшее трансферное окно.

- Салтыков меня разочаровал. Когда я смотрел на его игру в "Крыльях Советов", думал, что это будет очень хорошее усиление для "Локомотива". Полагал, если даже не в старте, то на замену будет выходить и всегда усиливать игру. К сожалению, вообще не получилось, - сказал Наумов в интервью "Евро-Футбол.Ру".

Также экс-глава клуба раскритиковал Владислава Сарвели, Рамиреса и Веру, заявив, что "Локомотиву" необходимо избавляться от такого балласта.

Несмотря на претензии к составу, железнодорожники завершили сезон РПЛ на третьем месте и завоевали бронзовые медали.

