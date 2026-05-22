"Селтик" рассматривает кандидатуру Робби Кина

Робби Кин близок к уходу с поста главного тренера "Ференцвароша".



Как сообщает talkSPORT, бывший нападающий сборной Ирландии может продолжить карьеру в другом европейском клубе. 44-летний специалист считается одним из кандидатов на должность наставника шотландского "Селтика". Также интерес к тренеру проявляет братиславский "Слован".



Кин возглавляет венгерский клуб с января 2025 года. За это время специалист успел выиграть чемпионат Венгрии и национальный Кубок. В завершившемся сезоне "Ференцварош" занял второе место в турнирной таблице.



До работы в Венгрии ирландец тренировал индийский АТК и "Маккаби" из Тель-Авива.