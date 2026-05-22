"Реал" может перехватить Бастони у "Барселоны"

Мадридский "Реал" может включиться в борьбу за защитника "Интера" Алессандро Бастони.



Фото: Getty Images

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, кандидатуру итальянского футболиста поддерживает Жозе Моуринью, которого связывают с возможным назначением в испанский клуб.



По информации источника, ранее интерес к игроку проявляла "Барселона", однако каталонцев смущает высокая стоимость трансфера. "Интер" оценивает одного из лидеров обороны примерно в 70 миллионов евро. При этом у мадридского клуба финансовых проблем с подобной сделкой возникнуть не должно.



В завершившемся сезоне Бастони сыграл 40 матчей во всех турнирах, забил два мяча и сделал шесть голевых передач. Вместе с "Интером" защитник выиграл чемпионат Италии и Кубок страны.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Реал