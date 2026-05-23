"Он меня пригласил на следующий сезон рассмотреть возвращение в футбол. У меня есть собственная программа по чемпионату России, и мне приходится смотреть много матчей. И нет, не скучаю. И, скорее всего, да, я закончил", - сказал Смолов в интервью "Okko Спорт".
Ранее Федор Смолов выступал в составе московских "Динамо" и "Локомотива", махачкалинского "Анжи", "Краснодара", испанской "Сельты" и других клубов. Нападающий является однократным чемпионом России и двукратным победителем Кубка России. Официально о завершении игровой карьеры нападающий не объявлял.
Смолов рассказал о приглашении от Талалаева вернуться в РПЛ
Экс-нападающий "Краснодара" Федор Смолов поделился информацией о переговорах с главным тренером "Балтики" Андреем Талалаевым.
