Зениту", сделают все, чтобы подсластить эту горькую пилюлю, которую они проглотили в РПЛ", - сказал Кирьяков "РБ Спорт".
В воскресенье, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Главным арбитром игры назначен Инал Танашев, его помощниками станут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Судья ВАР - Артур Федоров.
Кирьяков назвал фаворита Суперфинала кубка России
Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России между "Краснодаром" и "Спартаком".
