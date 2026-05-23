Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
16:00
УралНе начат
Акрон
18:30
РоторНе начат

Кубок Германии

Новости
Бавария
21:00
ШтутгартНе начат

Кирьяков назвал фаворита Суперфинала кубка России

Экс-нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России между "Краснодаром" и "Спартаком".
Фото: ФК "Краснодар"
"Краснодар" однозначно является фаворитом в суперфинале со "Спартаком".
Мне кажется, что "быки" после того, как уступили чемпионский титул "Зениту", сделают все, чтобы подсластить эту горькую пилюлю, которую они проглотили в РПЛ", - сказал Кирьяков "РБ Спорт".

В воскресенье, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром игры назначен Инал Танашев, его помощниками станут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Судья ВАР - Артур Федоров.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится