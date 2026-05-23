Гришин высказался о новом главном тренере "Динамо"

"При Шварце "Динамо" показывало самый сбалансированный футбол.Но самый хороший был при Личке. У них был перекос в атаку, но люди любят голы", - сказал Гришин "Матч ТВ".
22 мая было объявлено об уходе с поста главного тренера бело-голубых Ролана Гусева и назначении на эту должность Шварца, который уже возглавлял клуб.
В сезоне 2021/2022 "Динамо" Сандро Шварца заняло 3-е место в Российской Премьер-Лиге, а также дошло до финала Кубка России, где уступило "Спартаку" (1:2).
Сезон 2025/2026 бело-голубые завершили на 7-й строчке РПЛ, в Кубке команда дошла до финала Пути РПЛ, где уступила "Краснодару" (0:0 — дома; 0:0, по пенальти 5:6 — в гостях).