Динамо Мх
16:00
УралНе начат
Акрон
18:30
РоторНе начат

Бавария
21:00
ШтутгартНе начат

Мостовой поделился ожиданиями от Суперфинала Кубка России

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался перед Суперфиналом Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром".
"Я уже говорил, что если "Краснодар" оступится в чемпионате, а он оступился, то будет два варианта. Или они будут намного злее из?за того, что упустили чемпионство, или это, наоборот, их подавит. Вот и посмотрим на поле", - сказал Мостовой "Матч ТВ".


В воскресенье, 24 мая, состоится матч в рамках Суперфинала Кубка России между московским "Спартаком" и "Краснодаром". Встреча пройдет на стадионе "Лужники". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Главным арбитром игры назначен Инал Танашев, его помощниками станут Рустам Мухтаров и Адлан Хатуев. Судья ВАР - Артур Федоров.

