Рахимов: "Спартак" должен быть конкурентом за титул в следующем сезоне

Бывший главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов считает "Спартак" фаворитом на чемпионство РПЛ в следующем сезоне.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" должен быть конкурентом за титул в следующем сезоне — возможности у клуба не хуже, чем у "Краснодара".
Здесь нужно, чтобы внутри клуба был баланс между спортивной составляющей и всем остальным. Все в "Спартаке" должны поднимать команду вверх", - сказал Рахимов "Чемпионату".

В сезоне-2025/2026 московский "Спартак" под руководством Хуана Карлоса Карседо занял четвертое место в чемпионате Российской Премьер-Лиги, набрав 52 очка в 30-ти матчах.

Матч Суперфинала Кубка России между "Спартаком" и "Краснодаром" состоится завтра, 24 мая, в 18:00 по московскому времени на стадионе "Лужники" в Москве. Встречу обслужит судейская бригада Инала Танашева.

Напомним, действующим обладателем трофея является ЦСКА.

