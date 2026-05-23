Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
16:00
УралНе начат
Акрон
18:30
РоторНе начат

Кубок Германии

Новости
Бавария
21:00
ШтутгартНе начат

Семак: не удивляют успехи Сафонова

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре вратаря сборной России и "ПСЖ" Матвея Сафонова.
Фото: Getty Images
"Не удивляют успехи Сафонова.
Я думаю, что Матвей заслужил своим трудом и терпением, находясь в качестве второго голкипера, дождался своего шанса и использовал его. Он выделялся на уровне чемпионата России и сейчас", - сказал Семак ТАСС.

Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится