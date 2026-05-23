Семак: не удивляют успехи Сафонова

"Не удивляют успехи Сафонова.Я думаю, что Матвей заслужил своим трудом и терпением, находясь в качестве второго голкипера, дождался своего шанса и использовал его. Он выделялся на уровне чемпионата России и сейчас", - сказал Семак ТАСС.
Матвей Сафонов выступает в составе французского "ПСЖ" с начала июля 2024 года. В текущем сезоне за клуб голкипер провел 26 матчей, пропустил 27 голов и отыграл 12 встреч на ноль. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 22 миллиона евро.