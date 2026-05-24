Митрюшкин отреагировал на возможный переход Батракова в "ПСЖ"

Вратарь и капитан "Локомотива" Антон Митрюшкин рассказал, как воспримет трансфер полузащитника команды Алексея Батракова во французский "Пари Сен-Жермен", если он состоится.
По словам Митрюшкина, лично он искренне верит в возможность такого перехода.

"Надеемся, что всё сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это.

Трансфер в "ПСЖ" будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в этот клуб", — передаёт слова Митрюшкина Legalbet.

В сезоне 2025/2026 Алексей Батраков провёл за "Локо" 36 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года. По версии портала Transfermarkt Батраков со стоимостью в 25 млн евро является самым дорогим российским футболистом.

