Митрюшкин отреагировал на возможный переход Батракова в "ПСЖ"

Трансфер в "ПСЖ" будет счастьем для всех. Я на 100% верю в трансфер Батракова в этот клуб", — передаёт слова Митрюшкина Legalbet.

По словам Митрюшкина, лично он искренне верит в возможность такого перехода."Надеемся, что всё сложится удачно! Мы в команде слухи не обсуждаем, но, конечно, все надеются на это.В сезоне 2025/2026 Алексей Батраков провёл за "Локо" 36 матчей, в которых забил 17 мячей и отдал 12 результативных передач. Контракт футболиста с железнодорожниками рассчитан до 30 июня 2029 года. По версии портала Transfermarkt Батраков со стоимостью в 25 млн евро является самым дорогим российским футболистом.