Экс-игрок ЦСКА и "Динамо" Карраскаль готов вернуться в Россию

Агент Родриго Лопес, представляющий интересы Хорхе Карраскаля, высказался о возможном возвращении игрока в Россию.
Фото: ФК "Динамо"
Родриго Лопес заявил, что футболист очень любит Россию.

"Карраскаль хочет вернуться в Россию этим летом? Это правда, что он очень любит эту страну, но пока не было предметного интереса к нему от российских команд.

Если мы получим предложение из России, обязательно рассмотрим вариант с возвращением", - сказал Лопес Sport24.

Хорхе Карраскаль выступал в составе московских ЦСКА и "Динамо" с 2022 по 2025 год. Всего за российские клубы атакующий полузащитник провел 111 матчей, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач.

На данный момент футболист играет за "Фламенго". Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.

