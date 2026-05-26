Экс-игрок ЦСКА и "Динамо" Карраскаль готов вернуться в Россию

"Карраскаль хочет вернуться в Россию этим летом? Это правда, что он очень любит эту страну, но пока не было предметного интереса к нему от российских команд.
Если мы получим предложение из России, обязательно рассмотрим вариант с возвращением", - сказал Лопес Sport24.
Хорхе Карраскаль выступал в составе московских ЦСКА и "Динамо" с 2022 по 2025 год. Всего за российские клубы атакующий полузащитник провел 111 матчей, забил 16 голов и отдал 19 результативных передач.
На данный момент футболист играет за "Фламенго". Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года.