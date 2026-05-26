Игрок "Пари НН", арендованный у "Краснодара", высказался о своем будущем

Олакунле Олусегун высказался о своем будущем после завершения сезона.

Моё будущее? Я покидаю "Пари НН" и пока что возвращаюсь в " Краснодар ", - сказал футболист Metaratings

Игрок заявил, что покидает нижегородский клуб."Конечно, у команды есть шансы вернуться в РПЛ. Если футболисты продолжат работать вместе и сохранят командный дух, то уже в следующем сезоне "Пари НН" сможет снова бороться за место в Премьер-лиге.Олакунле Олусегун перешел из "Краснодара" в "Пари НН" в конце июля 2025 года. В текущем сезоне левый вингер провел 31 матч, забил 5 голов и отдал 4 результативные передачи. Соглашение игрока с "быками" рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.