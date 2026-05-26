Семин высказался о возможном переходе Сперцяна в европейский клуб

Но, думаю, Эдуард вполне соответствует хорошим европейским лигам. Он мог бы проявить себя там", - сказал Семин "РИА Новости"

Российский специалист заявил, что футболист соответствует уровню хороших европейских лиг."В российском чемпионате он уже нашел себе применение, что касается решения, стоит ли ему уходить и искать европейский клуб, то его должен принимать исключительно он сам.Эдуард Сперцян выступает в составе "Краснодара" с начала июля 2021 года. В текущем сезоне за "быков" атакующий полузащитник провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.