Ещенко оценил выступление "Спартака" в прошедшем сезоне

"Вытащили сезон за счет того, что выиграли Кубок России, а так в чемпионате все же надо было в топ-3 заходить.Но повторюсь, если "Спартак" будет проигрывать командам из нижней части таблицы, то бороться за чемпионство будет тяжело. Хотя с топами они играют хорошо", - сказал Ещенко "Матч ТВ".
В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице, набрав 52 очка в 30 матчах. Красно-белые одержали 15 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений.
Подопечные Хуана Карлоса Карседо стали обладателями Кубка России, обыграв "Краснодар" (1:1, 4:3 - пенальти).