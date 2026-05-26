Как сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу, петербургский клуб уже достиг договорённости с самим футболистом. Теперь сторона бразильского нападающего рассчитывает убедить "Трабзонспор" принять предложение чемпионов России.
Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за 22-летнего форварда 18 миллионов евро.
В прошедшем сезоне чемпионата Турции Аугусто провёл 32 матча и забил 13 мячей.
Напомним, в минувшем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака набрала 68 очков и завоевала чемпионский титул, опередив "Краснодар" на два балла.
"Зенит" приблизился к трансферу бразильского форварда - источник
"Зенит" продвинулся в переговорах по трансферу Фелипе Аугусто.
Фото: Getty Images