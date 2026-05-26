"Зенит" приблизился к трансферу бразильского форварда - источник

"Зенит" продвинулся в переговорах по трансферу Фелипе Аугусто.
Фото: Getty Images
Как сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу, петербургский клуб уже достиг договорённости с самим футболистом. Теперь сторона бразильского нападающего рассчитывает убедить "Трабзонспор" принять предложение чемпионов России.

Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые готовы заплатить за 22-летнего форварда 18 миллионов евро.

В прошедшем сезоне чемпионата Турции Аугусто провёл 32 матча и забил 13 мячей.

Напомним, в минувшем розыгрыше РПЛ команда Сергея Семака набрала 68 очков и завоевала чемпионский титул, опередив "Краснодар" на два балла.

