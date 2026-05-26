Игрок вылетевшего из РПЛ клуба поедет на ЧМ-2026

Защитник "Пари НН" Эдгардо Фаринья получил вызов в сборную Панамы на чемпионат мира - 2026.
Фото: ФК "Пари НН"
Футболист нижегородского клуба вошёл в окончательную заявку национальной команды на турнир.

Минувший сезон вместе с "Пари НН" панамский защитник завершил неудачно - нижегородцы заняли 15-е место и покинули РПЛ.

На групповом этапе мирового первенства сборной Панамы предстоит сыграть против Англии, Хорватии и Ганы.

