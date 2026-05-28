Бухаров - о чемпионской гонке: "Краснодар" разочаровал

- Все на своих местах. Я считаю, что всё справедливо. "Зенит" отсиделся за спиной "Краснодара" — так многие говорят — и на финишной прямой вырвал чемпионство.
Разочаровал "Краснодар": не взяли трофеев. Для них, я думаю, сезон всё равно удачный: в финале Кубка сыграли и боролись за чемпионство, - приводит слова Бухарова "РБ Спорт".
По итогам сезона-2025/26 "Краснодар" стал серебряным призером Российской Премьер-Лиги, набрав 66 очков в 30 встречах, петербургский "Зенит" стал чемпионом России с 68 баллами в своем активе. Напомним, что краснодарцы также уступили в Суперфинале Кубка страны московскому "Спартаку" со счетом 1:1 (3:4 - пен.).