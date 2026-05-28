"Не знаю, что нас ждет..." Иванов поделился эмоциями от невыхода "Урала" в РПЛ

Президент "Урала" Григорий Иванов подвел итоги стыковых матчей против махачкалинского "Динамо".
"Тяжело... Что тут еще сказать... Ведь в начале сезона мы были уверены: нам под силу выйти в РПЛ. Решить задачу. Клуб все сделал для команды. Но получилось так, как получилось. Оказались в стыках и второй год подряд в них уступили.

Конечно, этот результат еще долго будет сидеть в сердце занозой. Всякие мысли сейчас в голову лезут... Пока очень непросто психологически. Не знаю, что нас ждет..." - сказал Иванов.

Минувший сезон "Урал" завершил на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 61 очков в 34 турах. Екатеринбургская команда попала в стыки, отстав от зоны прямого выхода в Российскую Премьер-лигу на 7 баллов. По итогам двухматчевого противостояния с махачкалинским "Динамо" подопечные Василия Березуцкого уступили, проиграв на своем поле со счетом 0:1, и в гостях - 0:2. Таким образом новый сезон "шмели" также начнут во втором по силе дивизионе.

Напомним, оранжево-черные вылетели из РПЛ по итогам сезона 2023/2024.

