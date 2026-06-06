Кисляк предположил, как Россия сыграла бы с Египтом дома

Фото: Сборная России

"Всё-таки Буркина-Фасо соперник не такого уровня, как Египет, но достойный. Мы тоже приехали в Египет и показали свою не лучшую игру, хотя, если бы играли дома, возможно, было бы по-другому. Самое главное, что победили Буркина-Фасо", — отметил Кисляк в разговоре с "Чемпионатом"

По мнению хавбека, результат игры с египтянами мог быть другим, если бы встреча проходила в России. 28 мая в Каире Египет обыграл Россию со счётом 1:0.5 июня на "Волгоград Арене" Россия разгромила сборную Буркина-Фасо со счётом 3:0. 9 июня на "Ростех Арене" в Калининграде пройдёт ещё одна товарищеская игра с участием россиян, в которой соперником команды выступит Тринидад и Тобаго.