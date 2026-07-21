Агент Адамова сравнил его ситуацию в "Зените" с историей Кругового

Фото: Дарья Исаева, "СЭ"

"Пока что прослеживается сценарий Кругового", — заявил Ливанов, отвечая на вопрос о переговорах по новому контракту.

"Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному "Зенит", очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город", — добавил Ливанов.