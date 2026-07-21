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Агент Адамова сравнил его ситуацию в "Зените" с историей Кругового

Представитель голкипера "Зенита" Дениса Адамова намекнул, что переговоры о новом соглашении складываются непросто и не исключил уход игрока.
Фото: Дарья Исаева, "СЭ"
Агент Кирилл Ливанов, представляющий интересы вратаря "Зенита" Дениса Адамова, прокомментировал ситуацию вокруг возможного продления контракта с петербургским клубом.

"Пока что прослеживается сценарий Кругового", — заявил Ливанов, отвечая на вопрос о переговорах по новому контракту.

При этом агент не стал раскрывать детали переговорного процесса, предложив адресовать вопросы руководству клуба. Он также подчеркнул, что Адамов является "лучшим игроком "Зенита", но дал понять, что желание футболиста остаться в Санкт-Петербурге не гарантирует подписания нового соглашения.

"Не всегда наши желания совпадают с тем, что есть в реальности. Слишком много нюансов, хотя по-футбольному "Зенит", очевидно, лучшая команда России, и Санкт-Петербург — лучший город", — добавил Ливанов.

Действующий контракт 28-летнего Адамова с "Зенитом" рассчитан до лета 2027 года.

Источник: Sport24

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