"Миша Кержаков недавно сказал его фразу. Это действительно были его слова (Кержаков заявил, что Дуран сам признался, что его погубили деньги).
Влияет ли на команду наличие таких футболистов? Лично мне было по барабану. Главное, чтобы он в официальных играх помогал - и все", - сказал Глушенков "КП Спорт".
Джон Дуран перешел в петербургский "Зенит" в феврале 2026 года на правах аренды из "Аль-Насра". Соглашение сине-бело-голубых с колумбийским футболистом было рассчитано до конца прошедшего сезона. Всего за команду нападающий провел 9 матчей и забил 2 гола. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 15 миллионов евро.