Смородская: Карпукас будет сидеть на скамейке в "Зените"

"Локомотив" очень смело раздает своих сильных футболистов. Не знаю, чем руководствуется клуб. Думала, что в команде есть талантливые игроки из академии, но сейчас вижу, что их нет.
Я бы не отдавала Карпукаса в "Зенит". Петербуржцы его покупают под новый лимит. Артем будет сидеть на скамейке", - сказала Смородская "РБ Спорту".
Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" согласовал условия личного контракта с футболистом.
Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.