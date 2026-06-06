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Смородская: Карпукас будет сидеть на скамейке в "Зените"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о возможном переходе Артема Карпукаса в "Зенит".
Фото: ФК "Локомотив"
Ольга Смородская заявила, что футболист будет сидеть на скамейке запасных, если перейдет в петербургский клуб.

"Локомотив" очень смело раздает своих сильных футболистов. Не знаю, чем руководствуется клуб. Думала, что в команде есть талантливые игроки из академии, но сейчас вижу, что их нет.

Я бы не отдавала Карпукаса в "Зенит". Петербуржцы его покупают под новый лимит. Артем будет сидеть на скамейке", - сказала Смородская "РБ Спорту".

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский "Зенит" согласовал условия личного контракта с футболистом.

Артем Карпукас выступает в составе московского "Локомотива" с начала февраля 2022 года. В текущем сезоне за "железнодорожников" опорный полузащитник провел 35 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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