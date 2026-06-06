Экс-тренер "Спартака": не будет проблем, если Барко уедет

"Не будет проблем, если Барко уедет. Иностранцы все тут поиграют, заработают денег, а потом хотят вернуться домой к семье. Когда едут в Россию, у них об этом разговоров нет. Надо делать, как удобно "Спартаку".Если Барко хочет уехать, пусть покупают. От этого игрока многое зависит, клуб рассчитывает на него. А вот разговоры, что хочет быть поближе к родственникам, - это чисто южноамериканские разговоры", - сказал Ледяхов "Чемпионату".
Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.
Ранее Барко заявил, что он хочет перейти в "Индепендьенте".