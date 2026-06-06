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Экс-тренер "Спартака": не будет проблем, если Барко уедет

Бывший игрок и тренер "Спартака" Игорь Ледяхов высказался о возможном уходе Эсекьеля Барко из клуба.
Фото: ФК "Спартак"
Российский специалист заявил, что красно-белым необходимо продавать футболиста, если он хочет уехать.

"Не будет проблем, если Барко уедет. Иностранцы все тут поиграют, заработают денег, а потом хотят вернуться домой к семье. Когда едут в Россию, у них об этом разговоров нет. Надо делать, как удобно "Спартаку".
Если Барко хочет уехать, пусть покупают. От этого игрока многое зависит, клуб рассчитывает на него. А вот разговоры, что хочет быть поближе к родственникам, - это чисто южноамериканские разговоры", - сказал Ледяхов "Чемпионату".

Эсекьель Барко выступает в составе московского "Спартака" с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых атакующий полузащитник провел 37 матчей, забил 8 голов и отдал 9 результативных передач. Трансферная стоимость 27-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро. Соглашение с аргентинским футболистом рассчитано до конца июня 2027 года.

Ранее Барко заявил, что он хочет перейти в "Индепендьенте".

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