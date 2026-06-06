По информации источника, "Урал", "Факел" и "Сочи" проявляют интерес к Валерию Царукяну.
Российский игрок выступает в составе нижегородского "Пари НН" с января 2024 года. В феврале 2026 года футболист перешел в "Ахмат" на правах аренды. В текущем сезоне атакующий полузащитник провел 6 матчей, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость Царукяна по версии сайта Transfermarkt составляет 250 тысяч евро.
Источник: "РБ Спорт"
Три российских клуба заинтересованы в полузащитнике "Пари НН"
Три российских клуба заинтересованы в трансфере футболиста "Пари НН".
Фото: ФК "Пари НН"