Непомнящий оценил игру сборной России в матче с Буркина-Фасо

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре национальной команды России.

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"Первый тайм с Буркина-Фасо был вполне хорошим. Во втором что-то было не то. Но критиковать сборную сложно. Я не отношусь к тем, кто критикует.