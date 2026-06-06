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Непомнящий оценил игру сборной России в матче с Буркина-Фасо

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий высказался об игре национальной команды России.
Фото: РФС
Российский специалист заявил, что у футболистов нет мотивации на товарищеские матчи.

"Первый тайм с Буркина-Фасо был вполне хорошим. Во втором что-то было не то. Но критиковать сборную сложно. Я не отношусь к тем, кто критикует.
Такие игры сборной по окончании сезона без особой мотивации не очень нужны. Понятно, что для тренеров важно иметь календарь, но игроки не всегда правильно это воспринимают", - сказал Непомнящий "Чемпионату".

Вчера, 5 июня, на стадионе "Волгоград Арена" сборная России в товарищеском матче разгромила Буркина-Фасо со счётом 3:0. Голами отметились левый вингер Лечи Садулаев, атакующий полузащитник Алексей Миранчук и правый защитник Илья Вахания. В конце первого тайма красную карточку получил левый защитник африканцев Мохамед Уэдраого.

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