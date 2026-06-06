Непомнящий оценил игру сборной России в матче с Буркина-Фасо

"Первый тайм с Буркина-Фасо был вполне хорошим. Во втором что-то было не то. Но критиковать сборную сложно. Я не отношусь к тем, кто критикует.Такие игры сборной по окончании сезона без особой мотивации не очень нужны. Понятно, что для тренеров важно иметь календарь, но игроки не всегда правильно это воспринимают", - сказал Непомнящий "Чемпионату".
Вчера, 5 июня, на стадионе "Волгоград Арена" сборная России в товарищеском матче разгромила Буркина-Фасо со счётом 3:0. Голами отметились левый вингер Лечи Садулаев, атакующий полузащитник Алексей Миранчук и правый защитник Илья Вахания. В конце первого тайма красную карточку получил левый защитник африканцев Мохамед Уэдраого.