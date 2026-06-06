Матчи Скрыть

Билялетдинов - об Ибрагимове: умелый, это видно

Экс-игрок сборной России Динияр Билялетдинов оценил игру Амира Ибрагимова за национальную команду.
Фото: РФС
По словам Билялетдинова, на Ибрагимова нужно посмотреть при других обстоятельствах, но это умелый игрок.

- На Ибрагимова надо посмотреть при других обстоятельствах.

Умелый, видно, но я его первый раз в жизни увидел, пока сложно по нему выводы делать, - приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".

Вчера, 5 июня, национальная команда России одержала домашнюю победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. С 43-й минуты Буркина-Фасо играла в меньшинстве после удаления защитника Ассана Уэдраого.

Амир Ибрагимов, выступающий за молодежные команды "Манчестер Юнайтед", дебютировал в составе сборной России, выйдя на поле во втором тайме матча с Буркина-Фасо. Полузащитник не смог отметиться результативными действиями.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится