Билялетдинов - об Ибрагимове: умелый, это видно

- На Ибрагимова надо посмотреть при других обстоятельствах.
Умелый, видно, но я его первый раз в жизни увидел, пока сложно по нему выводы делать, - приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".
Вчера, 5 июня, национальная команда России одержала домашнюю победу над сборной Буркина-Фасо в товарищеском матче со счетом 3:0. Забитыми мячами отметились Лечи Садулаев, Алексей Миранчук и Илья Вахания. С 43-й минуты Буркина-Фасо играла в меньшинстве после удаления защитника Ассана Уэдраого.
Амир Ибрагимов, выступающий за молодежные команды "Манчестер Юнайтед", дебютировал в составе сборной России, выйдя на поле во втором тайме матча с Буркина-Фасо. Полузащитник не смог отметиться результативными действиями.