Экс-спортдир "Акрона" - о Тедееве: однообразные тренировки и примитивная тактика - путь в никуда

- Не буду скрывать, что это первый тренер за 15 лет моей карьеры, с которым не сложилось абсолютно все. Я взаимодействовал с большими тренерами и знаю, как работают профессионалы, которые постоянно следят за новыми методиками, смотрят европейские чемпионаты, еврокубки, показывают примеры на теориях и проецируют какие-то тактические наработки на свою команду.
Но с однообразным тренировочным процессом и примитивной тактикой, которую все уже давно раскусили, — это путь в никуда, - цитирует Чистякова "СЭ".
Ранее бывший главный тренер тольяттинского "Акрона" Заурбек Тедеев в интервью раскритиковал трансферную политику клуба. Напомним, что специалист покинул пост главного тренера волжан после матча 30 тура Российской Премьер-Лиги с самарскими "Крыльями Советов" (1:4). По итогам сезона тольяттинцы смогли сохранить место в РПЛ, одержав победу в стыковых матчах над "Ротором" с общим счетом 2:1.
Антон Чистяков ранее был спортивным директором тольяттинцев - он занимал этот пост с апреля 2025 года по декабрь прошлого года. Ранее он работал в "Пари НН", "Кайрате", московском "Спартаке" и ЦСКА.