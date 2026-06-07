По информации источника, футболист был предложен "Галатасараю" агентом, "Спартак" готов продать игрока за 25 миллионов евро. На данный момент турецкий клуб не заинтересован в переходе.
Жедсон Фернандеш выступает в составе московской команды с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых полузащитник провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Галатасарая" заинтересован в переходе игрока.
Источник: журналист Бурак Эрен
"Галатасарай" не заинтересован в трансфере Жедсона из "Спартака" - источник
Турецкий клуб не заинтересован в переходе игрока "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"