"Галатасарай" не заинтересован в трансфере Жедсона из "Спартака" - источник

Турецкий клуб не заинтересован в переходе игрока "Спартака" Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, футболист был предложен "Галатасараю" агентом, "Спартак" готов продать игрока за 25 миллионов евро. На данный момент турецкий клуб не заинтересован в переходе.

Жедсон Фернандеш выступает в составе московской команды с конца июля 2025 года. В текущем сезоне за красно-белых полузащитник провел 37 матчей, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 16 миллионов евро.

Ранее в СМИ появилась информация, что президент "Галатасарая" заинтересован в переходе игрока.

Источник: журналист Бурак Эрен

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