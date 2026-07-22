Аршавин: Ямаль никогда не будет как Месси, ему не хватает мозгов

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"Почему Ямаль никогда не будет как Месси? Меньше таланта. Это видно. Чего не хватает? Обращения с мячом. И мозгов", - сказал Аршавин в видео на Youtube-канале Fonbet.

Ламин Ямаль является воспитанником "Барселоны". Трансферная стоимость 19-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 220 миллионов евро.Лионель Мессии выступал за "Барселону" и "ПСЖ", на данный момент он играет за "Интер Майами". Нападающий является обладателем восьми "Золотых мячей" и шести "Золотых бутс".