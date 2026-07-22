Быстров - об игре "Зенита": можно не показывать красивый футбол, а просто катать мяч по полю

- Матч за Суперкубок показал, что "Спартак" может навязать борьбу "Зениту", если он будет продолжать играть в такой унылый футбол, как в последние годы.
Но при этом, как бы ни было смешно, они остаются главным претендентом на чемпионство. Оказывается можно не показывать красивый футбол, а просто катать мяч по полю, забивать один гол и набирать три очка, - цитирует Быстрова "СЭ".
Напомним, что петербургский "Зенит" одержал победу над московским "Спартаком" в матче за Суперкубок России со счетом 1:1 (4:2 - пен.). Забитыми мячами в основное время отметились Кристофер Мартинс и Александр Соболев (пенальти).
По итогам минувшего сезона петербуржцы в седьмой раз за последние восемь лет стали чемпионами страны, а красно-белые завоевали Кубок России. В первом туре РПЛ сезона-2026/27 команда Сергея Семака сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", подопечным Хуана Карседо предстоит принять на своем поле "Родину".