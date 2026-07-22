Экс-игрок "Спартака" рассказал, какого футболиста нужно подписать красно-белым

- Перед "Спартаком" ставятся самые высокие задачи — это борьба за первое место. Я считаю, что не хватает фактурного забивного форварда.
Есть Угальде и Ливай, но нужен фактурный нападающий, который хорошо бы играл на втором этаже и был забивным, - цитирует Кечинова "Чемпионат".
По итогам сезона-2025/26 московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок страны. На старте сезона-2026/27 красно-белые уступили петербургскому "Зениту" в матче за Суперкубок России со счетом 1:1 (2:4 - пен.).
В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Хуана Карседо сыграет на домашнем стадионе со столичной "Родиной", которая впервые в истории вышла в РПЛ.