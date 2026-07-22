"Спартак" ведет переговоры по трансферу уругвайского форварда

"Спартак" прислал официальное предложение. Мы находимся в процессе переговоров. Футболист согласен на переход в клуб, но у нас также есть некоторые другие опции для перехода в более сильные клубы", - сказал агент футболиста Даниэль Гутьеррес "Спорт-Экспрессу".
С июля 2023 года Федерико Виньяс защищает цвета мексиканского "Леона", соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря 2027 года. Прошлый сезон нападающий провёл в аренде в "Реал Овьедо", где сыграл 33 матча в Ла Лиге, забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 4 миллиона евро.