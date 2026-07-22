Мор рассказал, какие позиции необходимо усилить в "Спартаке"

"Спартаку" однозначно нужен центральный нападающий - это самое важное. Учитывая уход Бонгонды, можно было бы подписать крайнего нападающего. Маркиньос и Солари могут травмироваться или дисквалифицироваться, поэтому на эту позицию не помешал бы игрок", - сказал Мор "Чемпионату".
По итогам прошедшего сезона московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 матчах. Красно-белые забили 47 голов и пропустили 39 мячей.
В субботу, 25 июля, подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с "Родиной" в рамках первого тура чемпионата.