Мор рассказал, какие позиции необходимо усилить в "Спартаке"

Бывший игрок "Спартака" Эдуард Мор высказался о текущем составе команды.
Фото: ФК "Спартак"
Эдуард Мор заявил, что "Спартаку" стоит подписать нападающих.

"Спартаку" однозначно нужен центральный нападающий - это самое важное. Учитывая уход Бонгонды, можно было бы подписать крайнего нападающего. Маркиньос и Солари могут травмироваться или дисквалифицироваться, поэтому на эту позицию не помешал бы игрок", - сказал Мор "Чемпионату".

По итогам прошедшего сезона московский "Спартак" занял четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 53 очка в 30 матчах. Красно-белые забили 47 голов и пропустили 39 мячей.

В субботу, 25 июля, подопечные Хуана Карлоса Карседо сыграют с "Родиной" в рамках первого тура чемпионата.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится