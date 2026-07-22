Тихонов рассказал о своих ожиданиях от "Балтики"

- Мне очень хочется увидеть успех "Балтики", с уважением отношусь к клубу и к тому, что делает Андрей Викторович Талалаев.
Хочется, чтобы "Балтика" не затерялась и, как минимум, повторила результат прошлого сезона, - приводит слова Тихонова "РБ Спорт".
Напомним, что по итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 встречах. Минувший сезон стал первым для калининградцев после возвращения из Первой Лиги.
В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится в пятницу, 23 июля.