Тихонов рассказал о своих ожиданиях от "Балтики"

Экс-игрок "Спартака" Андрей Тихонов рассказал, чего ожидает от "Балтики" в новом сезоне.
Фото: ФК "Балтика"
По словам Тихонова, он ожидает, что "Балтика" как минимум повторит результат прошлого сезона.

- Мне очень хочется увидеть успех "Балтики", с уважением отношусь к клубу и к тому, что делает Андрей Викторович Талалаев.
Хочется, чтобы "Балтика" не затерялась и, как минимум, повторила результат прошлого сезона, - приводит слова Тихонова "РБ Спорт".

Напомним, что по итогам сезона-2025/26 калининградская "Балтика" заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 46 очков в 30 встречах. Минувший сезон стал первым для калининградцев после возвращения из Первой Лиги.

В первом туре чемпионата России сезона-2026/27 команда Андрея Талалаева сыграет на выезде с ЦСКА. Встреча состоится в пятницу, 23 июля.

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