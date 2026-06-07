Сычев оценил назначение Игдисамова главным тренером ЦСКА

Фото: ФК ЦСКА

"Конечно, с позитивом смотрю на это назначение. Он знает всех молодых игроков, а у ЦСКА очень много талантливых ребят, которых он лично готовил в молодёжном футболе. Поэтому, мне кажется, это вообще классно", - сказал Сычев "Советскому спорту"

Дмитрий Сычев заявил, что с позитивом смотрит на это назначение.Дмитрий Игдисамов возглавил московский ЦСКА в начале июня 2026 года. Соглашение рассчитано до конца июня 2028 года.Ранее российский специалист являлся исполняющим обязанности главного тренера команды. Под его руководством "армейцы" провели 3 матча, одержали 2 победы и потерпели 1 поражение.