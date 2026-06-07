В "Зените" признали неудачу с трансфером Жерсона

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра прокомментировал историю с переходом Жерсона в петербургский клуб.
Фото: ФК "Зенит"
Специалист признал, что ставка на бразильского полузащитника себя не оправдала в спортивном плане.

- Это был эксперимент, который не удался, но с финансовой точки зрения мы ничего не потеряли, - сказал де Оливейра в эфире YouTube-канала ESPN Brasil.

Жерсон перебрался в "Зенит" летом 2025 года из "Фламенго". По данным СМИ, сумма сделки составила 25 миллионов евро. Спустя полгода хавбек вернулся в Бразилию, подписав контракт с "Крузейро", а российский клуб, как сообщалось, получил за трансфер уже 27 миллионов евро. За время выступлений в чемпионате России полузащитник провёл 12 матчей и отметился одним забитым мячом.

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