Как пишет журналист Иван Карпов, именно он является главным претендентом на пост наставника "Урала". Источник утверждает, что президент клуба Григорий Иванов уже провёл переговоры со специалистом. Сообщается, что Гусев готов принять команду, однако рассчитывает получить гарантии по финансированию и усилению состава.
По данным инсайдера, тренер рассчитывает на серьёзную трансферную кампанию - речь идёт о подписании шести-семи новичков для решения задачи по возвращению клуба в элитный дивизион.
Напомним, в завершившемся сезоне "Урал" финишировал третьим в Первой лиге, после чего не смог пробиться в РПЛ через стыковые матчи.
Стало известно, какой клуб может возглавить Гусев - источник
Экс-рулевой московского "Динамо" Ролан Гусев может продолжить карьеру в Екатеринбурге.
Фото: ФК "Динамо"