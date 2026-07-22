Экс-футболист "Спартака" объяснил, почему Испания заслужила победу на чемпионате мира

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- В финале я ни за кого не болел. Но все равно не хотелось, чтобы одна и та же команда два раза завоевала Кубок мира. Аргентинцы были хороши на турнире, но доигрывать в меньшинстве финальный матч было тяжело, - сказал Хлестов в интервью "Матч ТВ"

По мнению экс-футболиста, победа сборной Испании на турнире стала полностью заслуженной благодаря стилю игры команды.Также он отметил, что нынешняя игровая модель испанской сборной, основанная на постоянном контроле мяча, изматывает соперников и позволяет добиваться результата. Победу Испании на мировом первенстве он считает закономерной.