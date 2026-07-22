Кержаков объяснил, почему "Золотой мяч" должен получить Мбаппе

Экс-игрок национальной сборной Александр Кержаков рассказал, кого считает главным претендентом на "Золотой мяч".

Фото: ФИФА

- По совокупности предыдущих лет ему должны дать. Тем более он стал лучшим бомбардиром ЧМ. И не надо забывать, что сейчас он стал самым лучшим в истории бомбардиром чемпионатов мира, - заявил Кержаков на YouTube-канале "Это футбол, брат!".