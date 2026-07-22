Матчи Скрыть

Кержаков объяснил, почему "Золотой мяч" должен получить Мбаппе

Экс-игрок национальной сборной Александр Кержаков рассказал, кого считает главным претендентом на "Золотой мяч".
Фото: ФИФА
По мнению бывшего форварда, самой престижной индивидуальной награды в мировом футболе заслуживает нападающий "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе.

- По совокупности предыдущих лет ему должны дать. Тем более он стал лучшим бомбардиром ЧМ. И не надо забывать, что сейчас он стал самым лучшим в истории бомбардиром чемпионатов мира, - заявил Кержаков на YouTube-канале "Это футбол, брат!".

Француз завершил мировое первенство в статусе лучшего бомбардира турнира, записав на свой счёт десять забитых мячей. Благодаря этому достижению Мбаппе также стал самым результативным футболистом в истории чемпионатов мира.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится