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"Не все так могут". Игрок "Зенита" вступился за Роналду

Игорь Дивеев не согласился с критикой, обрушившейся на Криштиану Роналду после выступления сборной Португалии на чемпионате мира - 2026.
Фото: ФИФА
Защитник "Зенита" подчеркнул, что заслуги легендарного форварда перед национальной командой нельзя перечёркивать из-за одного неудачного турнира.

- Криштиану – это тот человек, который сколько всего выиграл, сколько всего создавал, сделал для той же Португалии. Люди, которые говорят, что он был обузой, – посмотрите, что было раньше. Ему 41 год, а он играет на чемпионате мира – не все так могут, - передаёт слова Дивеева "Матч ТВ".

Португальцы завершили борьбу за трофей уже в 1/8 финала, минимально уступив будущему победителю турнира - сборной Испании (0:1). Сам Роналду успел записать на свой счёт три забитых мяча.

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