Российский эксперт назвал виновного в неудаче Нидерландов на ЧМ-2026

Алексей Никитин считает, что Вирджил ван Дейк не смог стать для сборной Нидерландов тем лидером, который был необходим команде на чемпионате мира-2026.

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- Ван Дейк не выжал из себя максимум на этом турнире. Он мог сыграть лучше. Быть лидером этой команды, - передаёт слова Никитина "Матч ТВ"

Бывший защитник "Уфы" отметил, что капитан нидерландцев провёл турнир слабее своих возможностей.Эксперт также возложил на защитника часть ответственности за пропущенные мячи в концовках встреч с Японией и Марокко. По его мнению, более уверенная игра ван Дейка могла помочь сборной Нидерландов добиться лучшего результата на мундиале.Нидерландская команда завершила групповой этап на первой строчке, опередив Японию, Швецию и Тунис. Однако уже в 1/16 финала команда уступила Марокко в серии пенальти.