Как информирует "Евро-Футбол.Ру", в московский клуб не поступало официальных запросов по трансферу 26-летнего футболиста. Более того, вопрос возможной продажи аргентинца сейчас не стоит на повестке дня.
По информации источника, руководство красно-белых, напротив, заинтересовано в долгосрочном сотрудничестве с одним из ключевых игроков команды и рассматривает возможность продления действующего контракта.
В прошедшем сезоне Барко поучаствовал в 17 голах "Спартака". Аргентинец восемь раз забил и ещё девять раз ассистировал партнёрам.
"Спартак" не получал предложений по Барко - источник
На данный момент Эсекьель Барко остаётся игроком "Спартака" без каких-либо предметных вариантов продолжения карьеры за пределами России.
Фото: ФК "Спартак"