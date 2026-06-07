Экс-игрок "МЮ" Канчельскис обратился к дебютанту сборной России

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- Ибрагимов молодец, что приехал в расположение сборной. Дай бог ему здоровья, чтобы играл, попытался закрепиться в основном составе "Манчестер Юнайтед". Если наш игрок будет играть в Европе, то это будет большим плюсом не только для сборной, но и всей страны, - приводит слова Канчельскиса "Матч ТВ"

Канчельскис пожелал 18-летнему полузащитнику избежать проблем со здоровьем и получить шанс проявить себя на взрослом уровне в системе "Манчестер Юнайтед".Напомним, дебют Ибрагимова за сборную России состоялся в товарищеской встрече с Буркина-Фасо. Полузащитник вышел на замену во втором тайме и провёл на поле около получаса. Следующий шанс проявить себя он может получить 9 июня в игре против Тринидада и Тобаго.